Простой вологжанин помог поймать вора на рынке

Храбрый вологжанин помог схватить грабителя Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде наградили Артема Окуличева - вологжанин был очевидцем преступления и смог схватить вора. ЧП произошло на рынке в заречной части областной столицы. Артем увидел, как вор выхватил у женщины кошелек и бросился на утек. Мужчина не спасовал - догнал и задержал обидчика. Мимо проходил участковый, который и доставил злоумышленника в отдел полиции.

ВРИО начальника городского УМВД наградил Артема Окуличева за проявленную гражданскую позицию. Преступнику же грозит до 4 лет лишения за грабеж. Об этом сообщила пресс-служба областного МВД.