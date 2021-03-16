Ночью в Вологде отремонтировали дороги

На ночные улицы Вологды вышли дорожные ниндзи Фото: Вологда РФ

Сегодня ночью дорожники провели ямочный ремонт улиц Беляева, Текстильщиков, Дзержинского, Конева, Элеваторной, Технического переулка областной столицы. Специалист компании-подрядчика «Магистраль» рассказал, что работы проводятся на участках с критической деформацией дорожного полотна.

В ближайшие планы входит ремонт улиц Панкратова, Некрасова, Галкинской, Сергея Преминина, Левичева, Ярославской и на Пошехонского путепровода. Туда выделят две бригады по пять человек и по 2 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

На прошлой неделе поработали над улицами Некрасова, Добролюбова, Карла Маркса, Воровского, Октябрьская, Залинейная, Луначарского, и перекрестками Мальцева - Благовещенская и Пролетарская - Кирова.

На ямочный ремонт в Вологде выделили 6 млн рублей, на которые отремонтируют 4 тысячи квадратных метров. С начала сезона уже залатано 807 кв. метров. На улицах города применяется метод литого асфальта, при более благоприятной погоде начнут класть горячий асфальт.