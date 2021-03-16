Вологжане мрут от вируса

Ali KarimiBoroujeni

В Вологодской области по состоянию на 16 марта за сутки выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусом - такая ситуация была в ноябре прошлого года. Еще трое вологжан попали в статистику по смертям от COVID-19. Местные жители продолжают погибать от этой болезни каждый день. С начала пандемии скончалось 858 зараженных на территории Вологодчины. Коэффициент распространения вируса составляет 0,94.

Статистика на текущий момент Фото: yandex.ru/maps

Моногоспитали региона заняты на 59%. Самая тяжелая ситуация в ковидарии Великого Устюга, который открылся последним. Ранее пациентов приходилось везти за 450 километров в Череповец и Вологду - многие такую транспортировку бы не выдержали. Громадная часть - восток Вологодской области - была без необходимых мест для коронавирусных больных. Врачи тогда даже открыли в Тотьме "подпольный моногопиталь". Сейчас на родине Деда Мороза занято 80 процентов коек.