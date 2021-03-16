В Череповце 14-летний мальчик спасался от ДПС на машине матери

Погоня Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце за подростком по всему городу пришлось гнаться наряду ДПС. 14-летний местный житель взял ключи от автомобиля матери и решил прокатиться.

О сомнительном водителе за рулем Форда сообщили в дежурную часть. Иномарку засекли на перекрёстке улиц Красной и Гоголя. На требования остановиться мальчик лишь прибавил газу: он неоднократно нарушал ПДД, создавал аварийные ситуации и дважды проехал на красный свет.

Один из поворотов оказался для него последним: машина вылетела в сугроб. Полицейским удалось блокировать машину, а водитель бросился скрываться во дворы. Его все равно схватили. Мальчика передали матери: ей придется выплатить крупный штраф, также решается вопрос о привлечении к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Машину отвезли на спецстоянку.