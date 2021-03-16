В подъезде изнасиловали и зарезали 57-летнюю вологжанку: под подозрением ее сын

Жуткая фотография с места преступления потрясла вологжан Фото: www.gorodche.ru

В Вологде в минувшую субботу днем произошло жуткое убийство 57-летней местной жительницы. Женщину изнасиловали и зарезали в доме №18Г по улице Конева. Порталу ГородВо выслали снимок с места преступления: в крови оказалась вся лестничная площадка, голая жертва выскочила из квартиры и искала помощи, стучась к соседям. Они вызвали полицию, но было поздно. Открыл ли кто двери, чтобы попытаться спасти вологжанку - неизвестно.

Местные жители даже подумали, что в районе ходит маньяк-убийца. Правоохранители же заявили, что под подозрением 37-летний сын погибшей. На теле были обнаружены множественные колото-резаные раны. Убийство произошло прямо на лестничной площадке. Сына задержали сразу же. Мотивы мужчины установит следствие.