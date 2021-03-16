Череповчанка грозилась сдать детей в детдом и ее оштрафовали

Череповчанка, появлявшаяся пьяной в общественных местах, грозившая отправить детей в детдом, попала под суд. Мировой судья привлек ее к административной ответственности.

Как следует из материалов дела, 8 марта череповчанка отмечала Международный женский день. В состоянии алкогольного опьянения в подъезде дома, где она живет со своими несовершеннолетними детьми и матерью, женщина кричала, что хочет сдать своих дочерей в детский дом. Это возмутило окружающих, они вызвали в полицию. Череповчанку доставили ее в отдел полиции, а затем к мировому судье. При этом несовершеннолетние дети были с бабушкой.

Но в судебном заседании настроение женщины изменилось: она раскаялась, плакала, просила ее простить за такое поведение. Она уверила суд, что больше подобное не повторится. В итоге 32-летняя местная жительница была осуждена по ст. 20.21 КоАП РФ (появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность). Мировой судья назначил ей наказание: штраф в размере 500 рублей.

Постановление пока в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба судов области.