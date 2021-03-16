В Вологде станет на 2 пешеходных перехода меньше

Переход напротив храма Покрова Богородицы на Козлёне Фото: Google

В Вологде ГИБДД предложила убрать два пешеходных перехода. Инспекция настаивает, что это приведет к уменьшению аварийности на участках. Мэр поддержал такую инициативу.

Речь идет о зебрах у дома №3 по улице Чехова и на перекрестке улиц Герцена-Первомайская. На перекрестке Герцена - Первомайская специалисты замерили расстояние между зебрами - оно оказалось меньше 3 метров. Это затрудняет движение транспорта и провоцирует аварийные ситуации. Убрать собираются переход со стороны Конева. Там установят дополнительные ограждения, чтобы пешеходы первое время не бежали через дорогу «на автомате». Работы запланированы на конец марта - начало апреля.

Переход напротив ОМЗ Фото: Google

Нерегулируемым переходом около ОМЗ на съезде с Ленинградского моста, по данным ГИБДД, пользуется всего 1-2 человека в час. Дорожная инспекция утверждает, что пропускная способность без перехода только увеличится, а чуть дальше по улице расположена другая зебра. К тому же машины набирают скорость при съезде и не успевают сориентироваться, как возникает пешеходный переход.