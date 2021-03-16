Вологжанин заплатит за размещение постера игры со свастикой

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Вологжанина осудили за постер компьютерной игры, который он разместил в соцсети еще в 2017 году. На картинке изображен мужчина на фоне свастики. Правоохранители завели дело по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".

Житель областной столицы пояснил на судебном заседании, что является большим поклонником компьютерной игры, в которой американский герой в одиночку побеждает фюрера. Никакой пропаганды фашизма в игре нет, совсем наоборот. Речь шла о популярной серии Wolfenstein.

Судью доводы обвиняемого не убедили. Мужчине придется заплатить 1000 рублей. Прокуратура пояснила, что свастику можно показывать лишь с целью негативного отношения к фашизму, например, как на фотографиях с парада Победы 1945 года.