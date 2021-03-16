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Происшествия16 марта 2021 12:24

В Вологодской области на трассе Москва-Архангельск большегрузы попали в ДТП

Один из водителей сломал ключицу
Иван Чухнин
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На трассе М-8 сразу два большегруза оказались в неудобном положении: одна машина перевернулась, другая съехала в кювет. ЧП случилось на 393 километре трассы Москва- Архангельск. Сегодня утром, в 4:10, 55-летний мужчина не справился с управлением АФ-47415Е, автомобиль врезался в отбойник, от удара перевернулся. У водителя - перелом ключицы, травмы получил 38-летний пассажир.

Буквально через минуту 44-летний мужчина за рулем ДАФ с цистерной попытался свернуть перед местом первой аварии и съехал в кювет.

Водитель не пострадал, но автомобилю потребовалась помощь, сообщает пресс-служба областного МВД.

ДТП