В Вологодской области на трассе Москва-Архангельск большегрузы попали в ДТП

На трассе М-8 сразу два большегруза оказались в неудобном положении: одна машина перевернулась, другая съехала в кювет. ЧП случилось на 393 километре трассы Москва- Архангельск. Сегодня утром, в 4:10, 55-летний мужчина не справился с управлением АФ-47415Е, автомобиль врезался в отбойник, от удара перевернулся. У водителя - перелом ключицы, травмы получил 38-летний пассажир.

Буквально через минуту 44-летний мужчина за рулем ДАФ с цистерной попытался свернуть перед местом первой аварии и съехал в кювет.

Водитель не пострадал, но автомобилю потребовалась помощь, сообщает пресс-служба областного МВД.