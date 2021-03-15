Легковушка в Вологде протаранила столб

Автомобиль разбит, водитель госпитализирован

В понедельник, 15 марта в 15:25 автомобиль автомобиль врезался в столб на улице Конева. ДТП произошло в Вологде, напротив торгового центра "Мередиан". Отечественная «десятка» оказалась на противоположной ее движению стороне.

Как сообщает портал Город Во со ссылкой на инспектора по пропаганде безопасности дорожного ОГИБДД в г. Вологда Наталью Матвееву, виной аварии стала Мазда СХ 9. Она выезжала со второстепенной полосы и не уступила дорогу ВАЗ-2110, которым управлял 36-летний мужчина. От удара "десятка" пересекла встречные полосы, ее остановил лишь столб электропередач. Водитель ВАЗа получил травмы. Обстоятельства аварии уточняются.

Понедельник - день тяжелый. Как сообщала "Комсомолка", утром автобус в центре Вологды вылетел с проезжей части в сугроб.