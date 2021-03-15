Нижегородский дуэт вскрывал офисы Вологды

Отжатые замки Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде сразу 8 представителей различных фирм обратились в полицию: их офисы вскрыли, украдена техника, деньги, алкоголь, инструменты и офисные принадлежности. Ущерб оценили в полмиллиона рублей. Правоохранители заметили, что почерк преступлений был схож: двери и сейфы отжимали грубой силой.

Полицейские установили приметы автомобиля подозреваемых. Похожее транспортное средство обнаружили в Ярославской области: в нем сидели двое - ранее судимые жители Нижегородской области 28 и 35 лет. При осмотре машины нашлось и похищенное имущество. Задержанные признались, что на Вологодчину приехали специально для совершения преступлений. Офисы выбирали случайно, орудовали гвоздодером.

Следственное управление УМВД России по Вологде составило уголовные дела по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение". Мужчинам грозит до 5 лет лишения. Подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах, об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.