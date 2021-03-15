В выходные 50 вологжан были пьяны за рулем

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В Вологодской области за минувшие выходные и пятницу сотрудники ГИБДД зарегистрировали 9 ДТП с 9 пострадавшими и 139 аварий с материальным ущербом.

Правоохранителям удалось отстранить от управления автомобилями 50 нетрезвых водителей - любое количество алкоголя ухудшает реакцию. Еще 59 человек не имели водительских прав вовсе. Как сообщила пресс-служба УМВД, пешеходы тоже нарушают ПДД: за минувшие дни выявлено 236 таких вологжан, шестеро находились на проезжей части без световозвращающих элементов..

85 водителей были пойманы за тем, что не уступили дорогу пешеходам. 65 водителей неправильно перевозили пассажиров, 43 из них - детей. Вологжане пренебрегают безопасностью несовершеннолетних в автотранспорте, а ведь любое ДТП, резкое торможение, случайность на дороге могут окончиться для них гибелью, увечьем, инвалидностью или тяжелой реабилитацией. Транспортировка ребенка в автокресле снижает вероятность смертельных травм на 75%.

ГИБДД напоминает автолюбителям об опасности передвижения при выпадении, отрицательных температурах, при меняющихся погодных условиях, гололеде. Скорость необходимо выбирать ориентируясь на состояние дорог.