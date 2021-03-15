Грабеж пенсионерки в Череповце попал на видео

Грабеж Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце в полицию была вынуждена обратиться 82-летняя местная жительница. Женщина рассказала, как на нее напал неизвестный. Пенсионерка шла из магазина домой по двору на Северном шоссе. Молодой человек подбежал к ней с дурными намерениями: выхватил сумку и был таков.

Пострадавшая пыталась догнать грабителя, но не смогла. Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей. По описанию была составлена ориентировка: все дежурные наружные наряды полиции были направлены на поиски злоумышленника.

Вечером похожего мужчину заметили в том же районе города металлургов. Подозреваемый признался в совершении преступления в отделе полиции. Он пояснил, что приехал с поселка Тоншалово к своей девушке, но дома ее не оказалось. Чтобы вернуться домой, решил ограбить старушку. Мужчина проехался на такси, а вечером снова наведался к знакомой. Там-то его и задержали.

Грабителю грозит до 4 лет лишения свободы. Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, подозреваемого поместили в СИЗО.