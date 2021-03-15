50-летний сын приехал в гости к пожилым родителям с наркотиками

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В Великий Устюг к пожилым родителям приехал 50-летний житель Республики Коми. Мужчина решил, что такую встречу сложно будет провести без наркотиков. Поэтому он закупил запрещенные вещества в интернете.

Группа по контролю за оборотом наркотиков по Великоустюгскому району получила информацию о незаконном хранении синтетического наркотика. Мужчина попал на досмотр: в его кошельке нашли сверток в черной изоленте с порошком внутри. Общий вес запрещенного вещества составил 0,27 граммов.

Задержанный признался, что купил наркотики для себя. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере". На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, ему грозит до 3 лет лишения свободы.