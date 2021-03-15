Такси столкнулось с Мерседесом под окнами Правительства Вологодчины

Кадр видеозаписи Руслана Альмяшева Фото: vk.com

В Вологде 14 марта в 15:40 в центре города столкнулись две немецкие лекговушки: такси Фольксваген и Мерседес. ДТП произошло на перекрестке улиц Герцена - Марии Ульяновой, прямо у здания Правительства Вологодской области.

По данным пресс-службы местного ГИБДД, 40-летний водитель Мерседеса не убедился в безопасности при повороте и не уступил дорогу Фольксвагену Поло. От удара машина такси вылетела на тротуар - просто чудо, что в тот момент там не проходил пешеход. 38-летний водитель Фольксвагена получил травмы - сработали подушки безопасности. Как сообщил очевидец произошедшего, девушка-пассажирка такси была в шоке от такой поездки. Вологжанка даже не могла выйти из машины из-за потрясения.