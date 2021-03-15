Сына подозревают в убийстве пожилой матери под Кирилловом

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В Кирилловском районе 12 марта обнаружено тело 71-летней пенсионерки со следами насильственной смерти. В причинении ранений матери подозревают 41-летнего сына. Следствие установило, что ранее судимый за насильственные и корыстные преступления мужчина навещал свою родственницу накануне.

Вологжанин отрицает свою причастность к убийству родительницы, однако правоохранителями была найдена его одежда с пятнами, похожими на кровь. Сын арестован, ведется расследование уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.