В Вологде будут судить насильника-рецидивиста

Подозреваемый Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Вологде уголовное дело 40-летнего насильника передано в суд. 12 декабря мужчина начал приставать к 38-летней вологжанке на улице Зосимовской. Изнасиловать жертву не получилось, поэтому рецидивист совершил над ней "действия сексуального характера".

Правоохранители просмотрели записи видеонаблюдений, следы нападавшего и другие вещественные доказательства. Следователям удалось выявить генотип мужчины - преступник уже был неоднократно судим за подобные правонарушения. Его нашли через 4 дня после инцидента. Вологжанин к тому моменту находился под административным надзором. Полицейские искали и других возможных пострадавших от действий насильника.

Материалы уголовного дела по статьям "Покушение на изнасилование" и "Совершение насильственных действий сексуального характера" переданы в суд. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.