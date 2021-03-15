В Вологодской области сгорел двухквартирный дом

Дом сгорел полностью Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области сгорел двухэтажный деревянный дом. От него остались лишь печи. Пожар произошел 14 марта в 13 часов 30 минут.

Горел двухквартирный жилой дом в селе Воскресенское Березниковского сельского поселения Бабушкинского района. Это деревянное одноэтажное двухквартирное здание 1980 года постройки. Обе половины дома - жилые. Собственник одной из квартир - женщина 1977 года рождения, другой - мужчина 1953 года рождения. Все здание площадью 160 квадратных метров было уничтожено огнем.

По информации МЧС, дом сгорел из-за одной из печей: недостаток конструкций дымохода, вследствие износа при эксплуатации печного отопления. На место выезжали 4 единицы техники, 10 человек личного состава.