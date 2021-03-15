В Вологде ночью сгорела легковушка, поврежден огнем внедорожник

LADA Kalina Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде сгорела легковушка, поврежден рядом стоящий автомобиль. 15 марта в 3 часа 42 минуты поступило сообщение о возгорании автомобиля «LADA Kalina». ЧП произошло возле дома №17 на улице Карла Маркса.

Площадь пожара 2 квадратных метра. Выгорел моторный отсек, сгорели передние колеса, фары, передний бампер. Повреждены лакокрасочное покрытие передней части автомобиля, повреждено лобовое стекло. Рядом стоял автомобиль «Nissan X-Trail», у него было оплавлено зеркало, повреждено лакокрасочное покрытие переднего левого крыла. Как сообщает пресс-служба МЧС, предположительная причина случившегося - аварийный режим работы электрооборудования.

На место выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.