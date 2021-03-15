Завкафедры ВоГУ Жанна Подоляк выиграла в телевикторине "Своя игра"

Стоп-кадр НТВ

Преподаватель из Вологды Жанна Подоляк стала победителем телевикторины «Своя игра». Жанна Подоляк - вологжанка, она заведует кафедрой английского языка Института социальных и гуманитарных наук ВоГУ.

Ее поздравляют с победой, свидетелями стали миллионы телезрителей. Она одержала победу в телевикторине «Своя игра», передача вышла в эфир 13 марта. Это была игра из цикла «Золотая девятка» - девять игроков поочерёдно пытаются отстоять свои места в «девятке», играя против двух новичков. В случае поражения члена «девятки» его место занимает обыгравший его участник. Цикл завершается финалом, в котором участвуют три игрока с наивысшими результатами.

Соперниками Жанны стали адвокат из Санкт-Петербурга Роман Павлов и переводчик из Перми Денис Захаров. Играя в статусе новичка - менее опытного участника, вологжанка выиграла, набрав более 20 тысяч очков.