В Вологде директор "Спектра" издал незаконный приказ и поплатился

В Вологде суд оштрафовал экс-директора «Спектра» за подделку приказа об увольнении. 35-летний экс-директор МУП «СКК «Спектр» в Вологде предстал пере судом. Его признали виновным в подделке документов. Как сообщает пресс-служба судов, ранее ему вменяли признаки присвоения или растраты. Однако в судья эти статьи не усмотрел.

Инцидент произошел еще весной 2019 года. 22 мая мужчина уволил в связи с сокращением штата сотрудницу - начальника рекламно-административного отдела и специалиста по обслуживанию бассейна. При этом, чтобы соблюсти видимость законности, в документ он внес ложную информацию - якобы, приказ подписан 22 марта 2019 года. Сотрудница была уволена, при этом за два месяца ей выплатили выходное пособие - 44 851 рубля 40 копеек.

На суде подсудимый утверждал, что уволить специалиста по бассейну его заставили в прокуратуре, где усмотрели нарушение закона при ее трудоустройстве. Так как мотивов для увольнения не было, он сделал это задним числом по сокращению штата. Суд принял во внимание, что по собственному желанию женщина увольняться не хотела, выплаченную по сокращению сумму вернула. Однако в сентябре 2019 года она через суд изменила основание своего увольнения на увольнение по инициативе работника, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Прокуратура же выдвигала мнение, что "сокращение штатов" было затеяно для того, чтобы сотрудница, близкая знакомая директора, незаконно получила выходное пособие.

Но суд не усмотрел в действиях бывшего директора «Спектра» признаков хищения и корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и усмотрел преступление лишь в подделке документов - по ч. 1 ст. 327 УК РФ . Так что его просто оштрафовали на 5 000 рублей. Иск МУП СКК «Спектр» к подсудимому о взыскании 44 851 рубля отклонен, так как деньги сотрудницей были возвращены.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.