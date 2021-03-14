Предъявлено обвинение: в ДТП с пожарной машиной в Череповце погиб человек

В иномарке получил смертельную травму водитель

Водителю пожарной машины предъявили обвинение в нарушении ПДД. По мнению следователей, в центре Череповца по его вине произошло ДТП, в котором смертельную травму получил водитель иномарки. Авария произошла полтора года назад на перекрестке Советского проспекта и улицы Ленина. Об этом сообщает портал Gorodche.ru.

Авария с участием автомобиля «Фольксваген Гольф» и пожарного «Урала» произошла днем 31 октября 2019 года. Перекресток Советского проспекта и улицы Ленина пересекала иномарка, по данным ГИБДД, на зеленый свет. В нее врезался «Урал», двигавшийся с включенными проблесковыми маячками.

В результате столкновения скончался 31-летний водитель иномарки. Он был госпитализирован в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Усилия медиков были напрасны: вечером того же дня он скончался.

Уголовное дело по этому факту возбудили лишь 9 апреля 2020 года. Комиссионная экспертиза была проведена Северо-Западным региональным центром судебной экспертизы Министерства юстиции РФ.

Как стало известно, в итоге водителю «Урала» предъявили окончательное обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ - Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Пожарному грозит до 5 лет лишения свободы.