В Вологде продают уникальное здание в центре города за один рубль

Дом находится возле перекрестка улиц Зосимовской и Герцена Фото: Ольга Кузнецова

В Вологде выставлен на продажу деревянный дом на улице Зосимовской, 54. Это уникальное здание советских времен: оно было построено в 1935 году, оно было построено для работников треста «Севтранслес», одного из самых богатых и влиятельных учреждений в Вологодской и Архангельской областях.

Дом был элитным: в нем жили руководство, всего в нем 8 квартир, оборудованных канализацией и водопроводом: все квартиры имели ванные комнаты и туалеты.

В 2016 году дом был признан памятником архитектуры регионального значения. Это интересный образец деревянной городской архитектуры советского времени.

Здание расселено, его продают за символическую цену - 1 рубль. Однако продают дом вместе с земельным участком. Начальная цена лота — 1 млн. 924 тыс. рублей.

Новый собственник будет обязан отреставрировать памятник.

Причем время работ уже определено - до конца 2024 года провести все работы. А заявки на участие в конкурсе будут принимать до 24 марта.