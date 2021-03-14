Страшная смерть: в Череповце погибла женщина в бетонном помещении

Женщина скрывалась от морозов в этом сооружении

В Череповце женщина погибла в землянке с бетонным накатом. ЧП произошло при пожаре. 13 марта, днем, в городе металлургов произошел пожар в заброшенном бетонном подземном сооружении, которое находится возле дома №4 на проспекте Победы.

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС, там загорелся мусор, площадь пожара составила 1,5 квадратных метра,. Но в результате возгорания погибла женщина. Кто это - еще необходимо установить. Причины пожара и гибели женщины также установят эксперты.