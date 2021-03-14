В Вологодской областной больнице дебоширил посетитель с наркотическим опьянением

В Вологде в областной больнице дебоширил мужчина. Инцидент произошел накануне около 08:20 в одном из зданий больничного комплекса на Пошехонском шоссе. На место выехали расгвардейцы.

Как сообщает областное управление Росгвардии, сигнал из медучреждения поступил во вневедомственную охрану.

Прибывший наряд задержал мужчину - в фойе здания он вел себя неадекватно: приставал к посетителям, мешал работе персонала. Вологжанин 35 лет не смог ничего внятно пояснить, совершал хаотичные непредсказуемые действия. Его поведение напоминало поведение человека, принявшего наркотические средства.

Медики уточнили, что у него есть все признаки наркотического опьянения. Сотрудники вневедомственной охраны передали его в отдел полиции.

На него уже составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ - потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.