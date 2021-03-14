Шестеро рабочих поступили в больницы Вологды с пожара на улице Заречной

Ночью горело строение для проживания рабочих на улице Заречной Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Люди массово пострадали на пожаре в Вологде. ЧП случилось в ночь с субботы на воскресенье, 14 марта. Сигнал о пожаре поступил в 2 часа 37 минут - горел одноэтажный каркасный доме для проживания рабочих на Заречной улице Вологды.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области, огонь охватил площадь 60 квадратных метров. Пострадали шесть человек. Все они госпитализированы в больницы областного центра. Пожар полностью был ликвидирован в 6 часов утра. На тушение огня выезжали 11 единиц техники, 26 человек личного состава.

Причины ЧП устанавливаются.