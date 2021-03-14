Следователи ищут очевидцев аварии на трассе "Кола", в которой погибли две девочки

В столкновении погибли дети Фото: УМВД России по Вологодской области

Следственные органы ищут очевидцев ДТП, в которой погибли две девочки. Авария, в которой на месте погибли девочки четырех и девяти лет, произошла 21 февраля в Чагодощенском районе.

Как сообщала "Комсомолка", трагедия случилось в 15:12 часов на 286-м километре автодороги Вологда - Тихвин - Р-21 «Кола». «Nissan Terrano» и «LADA Priora» столкнулись на большой скорости - одна из машин выскочила на встречку, произошло лобовое столкновение. Дети ехали в салонах разных машин и скончались на месте происшествия. Серьезно пострадала женщина-водитель, машина которой стала причиной ДТП. Она была госпитализирована в Чагодощенскую ЦРБ.

Для установления полной картины произошедшего граждан, которые являлись очевидцами ДТП, останавливались на месте происшествия для оказания помощи пострадавшим и располагают какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам 8 (8202) 67-12-83; 8921-050-24-75 (следователь Сергей Александрович). Либо прийти лично в Следственное управление УМВД России по Вологодской области по адресу: г. Череповец, ул. Промышленная, д. 2, к. 404.