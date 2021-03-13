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Происшествия13 марта 2021 22:11

Большегруз с лесом перевернулся в Вологодской области

ДТП случилось в Белозерском районе
Иван Чухнин
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Автомобиль выехал в кювет и опрокинулся

Фото: пресс-служба областного УМВД.

Авария c груженым лесовозом произошла в Вологодской области. 13 марта около 15:25 на 3 км дороги Нижняя Мондома – Красная Заря, это в Белозерском районе, перевернулся большегруз.

По предварительной информации от УМВД по Вологодской области, за рулем грузовика «Вольво» с прицепом находился 47-летний мужчина. Большегруз был груженым, машина по каким-то обстоятельствам ушла в кювет. Тягач перевернулся. На место выехала скорая, медики госпитализировали мужчину. На месте происшествия работали наряды ГИБДД.

ДТП