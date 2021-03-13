Большегруз с лесом перевернулся в Вологодской области

Автомобиль выехал в кювет и опрокинулся Фото: пресс-служба областного УМВД.

Авария c груженым лесовозом произошла в Вологодской области. 13 марта около 15:25 на 3 км дороги Нижняя Мондома – Красная Заря, это в Белозерском районе, перевернулся большегруз.

По предварительной информации от УМВД по Вологодской области, за рулем грузовика «Вольво» с прицепом находился 47-летний мужчина. Большегруз был груженым, машина по каким-то обстоятельствам ушла в кювет. Тягач перевернулся. На место выехала скорая, медики госпитализировали мужчину. На месте происшествия работали наряды ГИБДД.