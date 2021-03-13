Вандал прокатился по обновленному бульвару Пирогова и запечатлел это на фото

Наглец заехал на бульвар, сфотографировался и выложил снимок в соцсеть

В Вологде нашли водителя, который заехал на бульвар, сфотографировался и выложил в соцсеть снимок. В Вологде привлекли к ответственности водителя, который выложил в соцсеть фото своего авто, припаркованного на пешеходном бульваре Пирогова. Судя по снимку, «ВАЗ» поставили на «Школьном» участке бульвара. Мэр города Сергей Воропанов назвал вандалов "особоодарёнными". Он сказал, что такие молодые люди "взяли привычку делать фото своих авто в узнаваемых местах города. Совершенно не принимая в расчёт то, что делают это в пешеходной зоне. Отдельное подтверждение ума — это публикация фото в интернете. Вот и этого нарушителя, который догадался загнать машину на бульвар Пирогова, нашли и привлекли к ответственности. Это место создавалось только для пеших прогулок, деревянный настил под красными арками и фонарями не предназначен для больших нагрузок!"

Пост мэра города Сергей Воропанов собрал немало откликов. Остроглазые читатели блога заметили, что на номере нарушителя написан нецензурный слоган. Большинство возмущены цинизмом правонарушения и требуют жестко наказать. Некоторые недоумевают, что деревянный настил сделан слабым - там же должна ходить снегоочистительная техника.

Всезнающие вологжане назвали и наказание, которое мог получить вандал - штраф 1500 рублей.

Кстати, это не первый автомобильный инцидент на обновленном бульваре. В металлический стенд 7 января влетел не справившийся с управлением водитель. Ущерб был оценен в круглую сумму - 200 тысяч рублей.