Прокурор требует лишить проворовавшихся вологодских чиновников свободы на 8 и 7 лет

Фото: пресс-служба областных судов

Реальные сроки грозят строителям путепровода на Белозерском шоссе. Напомним, контракт на часть работ составил 110 млн рублей, однако выполненные работы стоили значительно меньше. На скамье подсудимых оказались и чиновники, и строители. Общее руководство осуществлял заместитель главы города Алексей Осокин, его правой рукой был заместитель - Антон Мусихин. Документацию вел консультант отдела благоустройства Игорь Ивонин. Работы, по которым списаны деньги, вела фирма предпринимателя Анатолия Бутусова.

Как подсчитали коллеги из Город Во, 33 года на пятерых: прокуратура настаивает на суровых сроках для Осокина и Мусихина сотоварищи.

В Вологодском городском суде 12 марта начались прения сторон по уголовному делу, сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Сейчас все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде кроме бывшего первого заместителя главы Вологды

Алексей Осокин, побывав в нетрезвом состоянии на заседании суда, несколько дней провел СИЗО, а спустя несколько дней переведен под домашний арест.

Осокина прокуратура лишить свободы на 8 лет со штрафом 800 000 рублей.

Бывшего заместителя мэра Вологды Антона Мусихина - на 7 лет в совокупности со штрафом в размере 700 000 рублей.

Бутусову - в виде 6 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в размере 750 000 рублей; Ивонину - в виде 5 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в размере 600 000 рублей; Присяжному – в виде 7 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в размере 700 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 1 год 6 месяцев. Прения продолжатся 15 марта в 11.00.