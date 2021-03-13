В Вологодской области сгорел жилой дом

Дом сгорел полностью Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области дотла сгорел дом. Пожар обнаружили рано утром. Информация о ЧП в Никольском районе поступила 13 марта в 04 часа 15 минут. Горел одноэтажный, деревянный, рубленный жилой дом в сельском поселении Краснополянское, в деревне . Полежаево. В ликвидации задействовано 2 единицы техники, 5 человек личного состава. Причины возгорания необходимо установить - возможно, это неисправный холодильник. Дело в том, что хозяев дома не было. Дом выгорел полностью.