В Череповце водитель ремонтировал машину и попал под трамвай

Фото: сайт Transport.org

В Череповце трамвай сбил человека на проспекте Победы. Там мужчина ремонтировал машину. О ДТП рассказали в городском отделе ГИБДД.

ЧП случилось 12 марта в 18:20. У дома № 94 45-летний водитель "Газели" ремонтировал автомобиль прямо на проезжей части, возле трамвайных путей. Мужчина работал спиной к путям и не мог контролировать ситуацию. В тот момент, когда мимо проходил трамвай, мужчина оказался на рельсах. Вагоновожатая, 39-летняя женщина, ничего не успела предпринять. Мужчина остался жив, но получил травмы. Его срочно госпитализировали в областную больницу №2, что на улице Данилова.