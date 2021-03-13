Двое детей-сирот сбежали из семьи тети-опекуна

Двое малышей в глубинке Вологодской области ушли гулять и не вернулись. Одному из них 5 лет, другому - 7. Как сообщает ОМВД по Шекснинскому району, дети потерялись в деревне Нифантово. 11 марта, в 14 часов, они ушли из дома и не вернулись.

Тревогу забила их тетя, она и обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Именно в ее семье жили малыши.

Оперативно были организованы поиски. Они продолжались до глубокой ночи. В результате потеряшек нашли около полуночи. Дети пришли в семью друзей семьи, в которой проживали дети и решили там остаться.

Причины ухода их из дома выясняются. А пока полиция передала детей в центр «Альтаир», где проживают дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей.