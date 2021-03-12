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Происшествия12 марта 2021 17:31

0,6 кг мефедрона изъяли у 45-летнего наркодилера в Вологде

Он распространял наркотики посредством тайников
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Вологодский ЛО МВД России на транспорте

В областной столице сотрудники транспортной полиции остановили 45-летнего мужчину. При себе он имел более 600 грамм синтетического наркотика, а в салоне его авто правоохранители нашли еще 68 грамм мефедрона.

Немолодой мужчина планировал подзаработать, распространяя запрещенные вещества через тайники-закладки. Теперь неудачливый наркодилер может получить немаленький срок по статье "Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере".

Мужчину заключили под стражу, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Криминал