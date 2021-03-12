Угрожая пистолетом, пассажир требовал с таксиста в Вологде 300 рублей

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В Вологде к полицейским обратился 46-летний водитель такси - на него напал пассажир. Заказ поступил с улицы Элеваторной областного центра. Когда машина тронулась, мужчина достал пистолет и начал требовать с водителя 300 рублей.

Таксист покинул свой автомобиль на ближайшем светофоре и позвонил в полицию. На злоумышленника составили ориентировку. Наряды полиции быстро вычислили 28-летнего уроженца Архангельской области. В отделе полиции грабитель рассказал, что муляж огнестрельного оружия нашел на улице. В голову пришла идея бесплатно доехать на такси и быстро заработать.

На гостя города возбудили уголовное дело по статье "Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", ему грозит до 10 лет лишения. Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.