Воздух промышленного центра Вологодчины будет мониторить передвижная станция

Передвижная лаборатория оборудована всем самым необходимым

В Череповце появилась спецмашина для мониторинга атмосферного воздуха. Она позволит оперативно проверить качество воздуха, установить и зафиксировать факт загрязнения. Для одного из самых грязных городов страны приобретена передвижная станция на базе автомобиля FORD TRANSIT. В ней находятся автоматические газоанализаторы для определения самых распространенных примесей: оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, аммиака, бензола, о-м-п-ксилолов, толуола, этилбензола, стирола, фенола и хлорбензола. Также в ее состав входят погодная метеорологическая станция, оборудование для отбора проб, генератор азота для непрерывной работы автоматического хроматографа — высокоточного прибора для определения ароматических углеводородов. Напомним, в городе металлургов и химиков существует термин - "жить под факелом", то есть жить в неблагоприятных микрорайонах, куда чаще всего относит дым от производственных труб. Череповец, выкидывающий в атмосферу примерно по тонне загрязнений на человека, то попадает в списки самых загрязненных промцентров центров, то исчезает из них.

Деньги на приобретение передвижной лаборатории выделены по федеральной программе «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Известно, что загрязнения воздуха можно видеть в интернете в реальном времени благодаря современным технологиям, но наземный помощник нужен для более точного контроля и фиксации.