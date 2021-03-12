Смотрящий по Вологде отправится под суд за вымогательство 1 миллиона рублей

Дело было доведено до суда Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Вологодской области перед судом предстанет криминальный авторитет - смотрящий. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, 42-летний вологжанин был «смотрящим» за городом Вологдой. Ранее он неоднократно был судим, и к июлю 2014 получил высокую «должность». По информации следствия, в его обязанности входило внедрять и развивать «преступную идеологию среди населения", он "придерживался, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи, пользовался у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, полномочным разрешать спорные вопросы".

В октябре 2019 года в Вологде он вместе с двумя знакомыми вымогал у мужчины 1 миллион рублей. При этом ему угрожали убийством и избили. Однако пострадавший обратился в полицию. И правоохранительные органы сумели задержать авторитета и его 31-летнего подельника. Еще один соучастник в международном розыске.

Следствие завершило расследование дела против двух вологжан. В зависимости от роли каждого им вменяют ст. 210.1, пп. «а, в, г» ч.2 ст. 163 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство), оно направлено в суд. Только за свой пост смотрящий может лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей.

За вымогательство группой лиц по предварительному сговору его ожидает прибавка - до 7 лет.