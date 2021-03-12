В Череповце монтажник из Хакасии дважды брал кредит по 800 тысяч рублей и отправлял деньги мошенникам

В Череповце монтажник из Хакасии попал на удочку мошенников: он взял в кредит 1,6 млн рублей и перевел их незнакомцам. 63-летний монтажник находился в городе металлургов в служебной командировке и стал жертвой аферистов. Ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками одного из банков. Они предупредили о подозрительной операции на счету абаканца и необходимости «закрыть рейтинг».

Мужчина поделился, что он как раз собирается в банк - получить кредит для частичного погашения ипотеки. Заметим, что во время всей процедуры посетитель банка был на связи с преступниками, которые руководили его действиями. Получив 800 тысяч рублей, мужчина перевел их на несколько номеров банковских карт. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на следующий день мошенники вновь позвонили мужчине и сообщили, что вчера процедура не была завершена, необходимо совершить еще несколько переводов. Доверчивый мужчина снова пошел в банк, но уже другой. Он взял под процент еще 800 тысяч рублей. Эти деньги он также выслал злоумышленникам. После этого «банкиры» ему перестали звонить, на связь выходить перестали. Только тут он понял, что звонили мошенники. Возбуждено уголовное дело.