Под Шексной нетрезвый контрактник матом отпугивал полицейского

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В посёлке Нифантово Шекснинского района у военнослужащего возник конфликт с полицейским. 20-летний рядовой российской армии пытался матом отбить задержанного друга у правоохранителя. Дело до драки не дошло, а вот нецензурной лексики хватило с избытком. Все происходило на глазах множества очевидцев. Полицейский выражения запомнил и их военному не простил. Протокол составляли уже на двух нарушителей общественного порядка.

Контрактник на трезвую голову в поступке раскаялся и вину признал. Однако ему все равно придется выплатить 25 тысяч рублей штрафа за оскорбление сержанта полиции при исполнении. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее, при проверке ночного клуба Череповца, другой контрактник вступил в схватку с сотрудником ОМОНа, угрожая расправой. Из вооружённых сил агрессора исключили. Кроме того, он заплатит 100 000 рублей штрафа за такое поведение.