В Вологде мужчина ушел из больницы и исчез

Вглядитесь внимательно: возможно, вы его встречали

В Вологде мужчина вышел из больницы и пропал.

В Воологде разыскивается 47-летний Геннадий Дубровин, он пропал 18 февраля. Мужчина ушел из одного из зданий Вологодской областной клинической больницы№2, что на Пошехонском шоссе, 23, и исчез. Поисковики и полиция распространяет информацию - мужчина был одет в синий пуховик, синие джинсы, кожаные ботинки. Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, необходимо связаться по указанному в листовке телефону.