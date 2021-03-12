На Вологодчине сотня новых зараженных

Статистика за год Фото: Яндекс

В Вологодской области стали известны данные по коронавирусу на 12 марта. В регионе выявили 105 новых переносчиков опасного вируса. Коэффициент распространения на текущий момент составляет 0,81 - число меньше единицы, значит ситуация потихоньку улучшается. 148 вологжан сегодня выписались с больничного - некоторым предстоит реабилитация.

Информация по моногоспиталям Фото: Правительство Вологодской области

С начала пандемии на Вологодчине зафиксировано 40 835 подтвержденных случаев заражения COVID-19. 37 913 человек от коронавируса излечились, сейчас болеют еще 2 076 вологжан. За минувшие сутки 3 жителя области попали в статистику по смертям. За все время пандемии на территории региона скончались 846 человек.

Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 31 марта 2021 года включительно. Моногоспитали загружены на 60%.