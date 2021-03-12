Водитель Оки без прав врезался в большегруз в Бабушкинском районе

Место происшествия Фото: Областной УГИБДД

Накануне, около полудня на 248 километре автодороги Чекшино — Тотьма — Никольск Ока врезалась в тягач ДАФ. ДТП произошло в Бабушкинском районе 11 марта.

42-летний мужчина, без водительских прав управлявший отечественной микролитражкой, не справился с управлением и вылетел на встречку. В тот момент под дороге проезжал тягач с прицепом. В него и врезалась Ока. От удара пострадали две пассажирки легковушки 49 и 38 лет. Об инциденте сообщили в областном управлении ГИБДД.