Под Чагодой запустили градообразующий стеклозавод после 8 лет простоя

- Фото: Правительство Вологодской области

В Чагодощенском районе, в поселке Сазоново запустили стекольный завод. Предприятие было основано еще в 1860 году, с 1923 года носило имя Дениса Сазонова, который с 8 лет там работал и погиб на трудовом посту. В 2013 производство остановили, на тот момент его уже выкупила турецкая компания. 11 марта 2021 года завод снова начал выпускать свою продукцию.

- Фото: Правительство Вологодской области

В объект было инвестировано 800 миллионов рублей, закуплено современное итальянское оборудование. На предприятии производят облегченную стеклянную тару. Губернатор прокомментировал открытие: "Стекольная промышленность — одна из перспективных отраслей для Вологодчины. Настоящий стекольный край — Чагодощенский район. Поддерживаем развитие предприятий сферы. На сазоновском заводе запустили линию по производству стеклотары. На заводе в Чагоде завершён ремонт одной из стекловаренных печей." На предприятии организовано 150 рабочих мест, большая часть работников трудилась там и раньше. Завод получит налоговые льготы на ближайшие 6,5 лет.

Олег Кувшинников заявил, что стеклотара — это экологичная альтернатива ПЭТ. Ведется работа по уменьшению ставки экосбора, чтобы стекло могло конкурировать на рынке упаковки. Стекольный завод в поселке Сазоново будет производить 240 миллионов бутылок объемом от 0,25 до 0,5 литра.