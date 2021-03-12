В Вологде осудили акушеров, из-за которых роженица потеряла ребенка

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В областной столице огласили приговор двум акушерам-гинекологам, которых обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью пациенток. Врачи плохо исполняли свои профессиональные обязанности в родильном доме.

Суд установил, что беременная вологжанка, поступившая в роддом в 2018 году на 37 неделе беременности, пострадала от преступной халатности сразу двух медиков. Лечащий врач назначил противопоказанную ей медицинскую операцию, а другой врач ее провел. После процедуры за пациенткой плохо наблюдали и не выполнили своевременно кесарево сечение. Из-за этого наступила антенатальная гибель плода. Женщина потеряла ребенка. Как сообщает прокуратура Вологодчины, пациентке причинен тяжкий вред здоровью.

Каждому акушеру-гинекологу за преступление ограничили свободу на год и запретили заниматься медпомощью на 1,5 года. Но срок давности привлечения к ответственности истек - медиков освободили.

Следователи выяснили, что в 2019 году один из подсудимых в том же роддоме принял роды у женщины, не произведя вовремя и верно диагностику патологического разрыва тканей. Здоровью роженицы был причинен тяжкий вред. За это врач получил ограничение свободы на год и запрет врачебной деятельности на 1,5 года.

Приговор может быть обжалован.