Вологда осталась без колеса обозрения

В парке Ветеранов Вологды разбирают колесо обозрения. Фотографии обезображенного сооружения появились в соцсети, так что многие подумали, что колесо, установленное в прошлом веке, рухнуло.

Однако, как пояснили в администрации города, сооружение не прошло сертификацию, так что арендатор вынужден его демонтировать.

Напомним, 2 марта над другим аттракционом парка, «Автодром», обрушился навес - с него вовремя не убрали снег. Администрация города намерена помочь рачительному арендатору парка - ООО «АРКОН», выделив деньги на ремонт. Аттракцион должен заработать к лету.