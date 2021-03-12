Вологжанок просят быть бдительными: маньяк может быть поблизости

Его ищут по всей стране

Вологжане должны быть бдительны - один из самых опасных маньяков-извращенцев может быть находиться поблизости.

Полиция ищет, но не может найти «орского маньяка» Валерия Андреева. Есть данные, что он может находиться поблизости. Его ищут в Москве или Московской области, Архангельской области, а также в Самарской и Курской областях.

Мужчина выглядит обычным пенсионером, он 1957 года рождения. На его счету - 7 изнасилованных извращенными способами и убитых оренбурженок. Он был задержан в 2012 году, но отпущен за недостаточностью улик. В результате садист он пустился в бега и может скрываться в любом регионе.