В сети появилось видео ограбления банка в Вологде

Кадр с ограбления Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Утром 17 ноября 2020 года, сразу после открытия, двое вооруженных мужчин ворвались в отделение «Совкомбанка», расположенное в Вологде на улице Ленинградской. Грабители потребовали у сотрудниц открыть кассу, взяли деньги и скрылись. Им удалось забрать 435 тысяч рублей.

Преступники попали на видео с городских камер. Там мужчины некоторое время стоят на перекрестке, заходят в здание, выходят, ждут светофора. В офисе тоже оказались камеры. Грабителей удалось найти в течение нескольких дней.

На преступление пошли жители областной столицы 53 и 42 лет. При этом у одного из них судимостей никогда не было, зато была работа на мебельном производстве. Как сообщила пресс-служба судов, вологжанин стал сотрудничать с органами следствия и выдал часть украденного.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. Как сообщила прокуратура города, за грабеж вологжанам может грозить до 12 лет лишения свободы.