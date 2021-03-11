Бывший директор вологодской филармонии Ольга Васильева возглавила областную детскую библиотеку

Вологодская областная детская библиотека - одна из крупнейших библиотек региона.

Бывший руководитель Вологодской областной филармонии Ольга Васильева возглавила областную детскую библиотеку. Об этом стало известно 11 марта. Напомним, временно, 4 сентября, от должности директора филармонии отстранил суд. Областной департамент культуры и туризма подобрал ей другую руководящую должность.

Ольга Васильева была представлена трудовому коллективу и приступила к исполнению должностных обязанностей. "Ранее занимавшая эту должность Тамара Кузнецова покинула пост в декабре прошлого года", — сообщает департамент. Трудовой договор на прежнем месте работы был расторгнут 4 марта в связи с истечением срока его действия. Сейчас исполняет обязанности руководителя областной филармонии Оксана Шеина, но ведется подбор кандидатов на эту должность.

Васильеву подозревают в совершении мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). От должности временно отстранен и начальник областного департамента культуры и туризма Владимир Осиповский.

Озвучивалась сумма якобы похищенного - около миллиона рублей, освоенных на фиктивных ремонтах в областной филармонии.

Коллектив филармонии ходатайствовал о возращении руководителя на рабочее место, однако коллективное прошение осталось без удовлетворения.

Муж Ольги Васильевой, бывший замгубернатора, гендиректор ООО "Дед Мороз" Олег Васильев погиб в упавшем вертолете осенью 2020 года.