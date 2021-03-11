Вологодский прапорщик спас пенсионерку из огня

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Тарногском Городке Вологодской области вечером произошел пожар - горел многоквартирный дом. Прапорщик Владимир Вячеславов проезжал мимо, увидел дым и пришел на помощь.

Правоохранитель хоть и был в отпуске, но кинулся спасать погорельцев. Сначала он сообщил в дежурную часть о ЧП, а потом побежал к месту происшествия. Во дворе стоял мальчик без верхней одежды - полицейский дал ему куртку и спросил, есть ли еще кто-то в здании. Оказалось, что на втором этаже могла быть пенсионерка.

Мужчина взбежал по лестнице и на ощупь нашел в дыму 62-летнюю женщину. Им удалось выбраться из горящего дома. Пенсионерке даже не понадобилась госпитализация. Пожар потушили сотрудники МЧС. Без помощи прапорщика такой инцидент мог окончиться плачевно. О ЧП сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.