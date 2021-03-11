В поселке Суда сгорел многоквартирный дом с жильцом

Место трагедии Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Череповецком районе в половину десятого вечера минувшего дня произошел страшный пожар: вспыхнул деревянный многоквартирный дом. В поселке суда на улице Садовой, 18, на втором этаже дома начался пожар.

Жители - 8 взрослых и 4 ребенка - эвакуировались самостоятельно и перебрались к родственникам. Однако при разборе завалов спецслужбы обнаружили тело 52-летнего мужчины, жильца дома. Причиной трагедии называют неосторожное обращение с огнем одного из проживающих.

В ликвидации участвовало 9 единиц техники, 28 человек личного состава. Об инциденте сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.